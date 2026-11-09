Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com alívio pós-tombo de ações de IA

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 09/11/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, com parte dos mercados se recuperando do forte tombo das ações ligadas à inteligência artificial (IA) na semana passada. O sentimento, no entanto, permaneceu frágil após a Nvidia anunciar a abertura de uma investigação diante de informações de que o CEO, Jensen Huang, teria sido alvo de uma ação de espionagem estrangeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As perdas acentuadas da semana passada levaram autoridades da Coreia do Sul e de Taiwan a intervir para conter a queda das ações locais.

Em Taiwan, o índice Taiex avançou 4,94%, a 41.661,70 pontos, depois de recuar 4,5% no pregão anterior. No Japão, o Nikkei subiu 2,33%, a 58.775,50 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 0,13%, a 24.448,95 pontos.

Na Coreia do Sul, o Kospi oscilou entre leves altas e baixas e terminou em queda de 0,81%, a 5.018,85 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os mercados se acalmaram um pouco após o choque inicial com os temores de que um Congresso dos EUA dominado pelos democratas pudesse desacelerar a expansão de data centers voltados à IA. "A revolução da IA vai acontecer de um jeito ou de outro", disseram analistas da Yorkville Ives em nota, acrescentando que os mercados ficaram pessimistas demais sobre o ritmo de investimentos em IA na semana passada.

Analistas também destacaram que a rivalidade tecnológica entre Estados Unidos e China pode seguir estimulando investimentos em infraestrutura de IA.

"Lembrem-se: a China vai pegar qualquer data center que a gente não quiser e pagar muito dinheiro por isso", escreveu o presidente Donald Trump no domingo, na Truth Social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A investigação da Nvidia, porém, ameaça desestabilizar um setor de IA que já está particularmente sensível. Isso deve, no mínimo, provocar múltiplas apurações no Congresso e manter pressão sobre o papel, destacaram analistas da Yorkville Ives. Para os investidores, a questão central é se Huang permanecerá como CEO, acrescentaram.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,32%, a 3.660,79 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto terminou em baixa marginal de 0,05%, a 2.133,91 pontos, após dados mistos de inflação doméstica.

Na Oceania, a bolsa australiana teve ligeira alta de 0,10%, com o S&P/ASX 200 avançando a 9.029,70 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV