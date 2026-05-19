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Bolsas da Ásia fecham sem direção única após Trump adiar ataque contra o Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 05:54:00 Editado em 19.05.2026, 13:03:14
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/05/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, à medida que os preços do petróleo recuaram após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer ontem que adiou um ataque planejado contra o Irã.

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Liderando as perdas na Ásia, o índice sul-coreano Kospi tombou 3,25% em Seul, a 7.271,66 pontos, pressionado por ações de empresas ligadas a semicondutores e ao setor automotivo. O japonês Nikkei recuou 0,44% em Tóquio, a 60.550,59 pontos, e o Taiex cedeu 1,75% em Taiwan, a 40.175,56 pontos.

Na China continental, por outro lado, o pregão foi positivo: o Xangai Composto subiu 0,92%, a 4.169,54 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,51%, a 2.877,17 pontos. O Hang Seng também encerrou o dia em alta em Hong Kong, de 0,48%, a 25.797,85 pontos.

A declaração de Trump de que adiaria planos de atacar o Irã reavivou esperanças de que EUA e Teerã cheguem a um acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio, que está perto de completar três meses, e levou o petróleo a interromper uma recente sequência de ganhos. No fim da madrugada, o Brent caía mais de 1,5%, a cerca de US$ 110 por barril.

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Investidores também avaliaram dados de crescimento do Japão, que vieram acima do esperado, e aguardam a decisão de juros do Banco do Povo da China (PBoC, pela sigla em inglês), no fim da noite de hoje, após indicadores fracos de produção industrial e vendas no varejo.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, com alta de 1,17% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.604,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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