Bolsas da Ásia fecham sem direção única após saída de Jensen Huang da Nvidia

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Por Sergio Caldas*

São Paulo, 13/11/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, enquanto investidores avaliavam as implicações da renúncia de Jensen Huang ao comando da Nvidia para a indústria global de inteligência artificial.

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No Japão, o Nikkei avançou 0,53%, a 61.142,35 pontos. A Tokyo Electron, fabricante de equipamentos para chips, subiu 1,7%, enquanto a produtora de memória Kioxia Holdings caiu 2,3% e o SoftBank Group, investidor da OpenAI, recuou 5,1%.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,98%, a 5.290,53 pontos. A Samsung Electronics recuou 1% e a SK Hynix, fabricante de chips de memória, perdeu 3%.

Em Taiwan, o Taiex subiu 1,35%, a 43.675,12 pontos, com a TSMC, principal fabricante de chips da ilha, avançando 0,4%.

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A saída de Huang, cofundador da Nvidia e um dos principais arquitetos de sua estratégia de IA, levantou dúvidas sobre os próximos passos da empresa e sobre o ritmo de expansão do setor. Considerado por parte da indústria como símbolo do avanço recente da IA, Huang era visto como o principal rosto da Nvidia durante o boom global da tecnologia.

A renúncia foi anunciada ontem, após um caso extraconjugal levantar preocupações de segurança nacional nos EUA. A diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, assumiu como CEO interina.

Analistas lembram que vários papéis asiáticos ligados a hardware de IA ficaram muito sensíveis ao ritmo de crescimento da infraestrutura de IA nos EUA, o que tende a manter a volatilidade no curto prazo.

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Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 1,55%, a 23.637,60 pontos. Na China continental, o Xangai Composto cedeu 0,59%, a 3.634,35 pontos, e o Shenzhen Composto recuou 2,11%, a 2.103,26 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em baixa, com queda de 0,71% do S&P/ASX 200, a 9.082,20 pontos.

Ontem, os mercados acionários de Nova York encerraram o pregão com perdas ao redor de 0,4%, em parte pressionados pela crise na Nvidia, cuja ação tombou 4,3%.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press