Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após perdas em NY com dados fracos

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 5, após Wall Street sofrer perdas na esteira de dados econômicos fracos dos EUA.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 1,68% em Tóquio, a 27.813,26 pontos, pressionado por ações de entrepostos comerciais e de fabricantes de máquinas, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,59% em Seul, a 2.495,21 pontos, com a ajuda de papéis ligados a baterias e eletrônicos.

Na China continental, assim como em Hong Kong e em Taiwan, os mercados não operaram devidos a feriados.

Na terça-feira, as bolsas de Nova York encerraram o pregão com perdas moderadas após indicadores decepcionantes dos EUA reavivarem temores de recessão na maior economia do mundo. Em fevereiro, a abertura de postos de trabalho nos EUA caiu ao menor nível em quase dois anos, enquanto as encomendas à indústria tiveram queda maior do que se previa.

Embora os dados americanos preocupem do ponto de vista macroeconômico, também dão margem para que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) deixe seus juros básicos inalterados pela primeira vez em mais de um ano, na reunião de maio. A hipótese de manutenção dos juros americanos no próximo mês passou a ser majoritária desde terça, segundo ferramenta de monitoramento de expectativas do CME Group.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável nesta quarta, com fraqueza em ações de commodities e o bom desempenho de papéis de outros setores. O S&P/ASX 200 teve alta marginal de 0,02% em Sydney, a 7.237,20 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.