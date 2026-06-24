Bolsas da Ásia fecham sem direção única após 2º dia de liquidação tech em Nova York

Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com recuperação parcial na Coreia do Sul, após um segundo dia de liquidação de ações de tecnologia em Nova York.

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O índice sul-coreano Kospi avançou 3,26% em Seul, a 8.471,02 pontos, revertendo parte do tombo de 9,99% de ontem. As gigantes de semicondutores Samsung Electronics e SK Hynix subiram 9,84% e 0,98%, respectivamente, depois de terem caído mais de 12% no pregão anterior.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 0,88% em Tóquio, a 69.174,97 pontos, enquanto o Hang Seng teve modesto avanço de 0,33% em Hong Kong, a 23.412,18 pontos, e o Taiex recuou 2,24% em Taiwan, a 46.043,60 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composto registrou ligeiro ganho de 0,11%, a 4.110,81 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,77%, a 2.855,61 pontos.

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Ontem, o índice Nasdaq - composto principalmente por empresas de tecnologia - caiu pelo segundo pregão consecutivo, em meio a preocupações persistentes sobre o retorno dos investimentos vultosos que vêm sendo feitos em inteligência artificial.

O início da liquidação de ações de tecnologia em Nova York, no começo da semana, derrubou os mercados asiáticos e europeus nos negócios de terça-feira.

O cenário geopolítico também segue no radar. O petróleo cai pelo terceiro dia seguido hoje, diante de sinais de gradual normalização do fluxo no Estreito de Ormuz, após o acordo de paz provisório entre EUA e Irã. No fim da madrugada, o Brent recuava 1,5%, para menos de US$ 76 por barril, o menor nível desde 27 de fevereiro, um dia antes do início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã.

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Na Oceania, a bolsa da Austrália fechou no azul, com alta de 0,24% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.808,40 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com