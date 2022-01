Bolsas da Ásia fecham sem direção única, antes do feriado do ano-novo chinês

Da Redação

As bolsas asiáticas encerraram os negócios desta sexta-feira, 28, sem direção única, um dia após uma sessão volátil em Wall Street e antes do feriado do ano-novo chinês. Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,97%, a 3.361,44 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto ficou praticamente estável, com perda marginal de 0,04 ponto, a 2.262,37 pontos. Na semana que vem, os mercados chineses não irão operar devido às comemorações do chamado ano-novo lunar.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei saltou 2,09% em Tóquio, a 26.717,34 pontos, e o sul-coreano Kospi subiu 1,87% em Seul, a 2.663,34 pontos - interrompendo uma sequência de cinco pregões negativos -, enquanto o Hang Seng caiu 1,08% em Hong Kong, a 23.550,08 pontos. Em Taiwan, a bolsa local não operou hoje e seguirá fechada ao longo da próxima semana.

Feriados também irão manter os mercados de Hong Kong e da Coreia do Sul inativos durante parte da próxima semana.

O comportamento misto na Ásia veio após as bolsas de Nova York fecharem em baixa na esteira de uma sessão bastante volátil ontem, em meio a dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, que superaram as expectativas, balanços corporativos e especulação sobre o futuro dos juros no país. Na quarta-feira (26), o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sinalizou claramente que planeja anunciar em março seu primeiro aumento de juros em mais de três anos.

Na Oceania, a bolsa australiana teve forte desempenho hoje, com ganhos em todos os setores. O S&P/ASX 200 avançou 2,19% em Sydney, a 6.988,10 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.