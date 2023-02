Bolsas da Ásia fecham sem direção única, à espera do payroll dos EUA

Sergio Caldas* (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 3, à espera de novos dados do mercado de trabalho dos EUA que costumam ter forte influência na trajetória dos juros norte-americanos.

O índice japonês Nikkei subiu 0,39% em Tóquio nesta sexta, a 27.509,46 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,47% em Seul, a 2.480,40 pontos, e o Taiex garantiu ligeira alta de 0,05% em Taiwan, a 15.602,66 pontos.

Por outro lado, o Hang Seng caiu 1,36% em Hong Kong, a 21.660,47 pontos, pressionado por ações de tecnologia, após as "big techs" americanas Apple, Amazon e Alphabet (controladora do Google) divulgarem balanços trimestrais decepcionantes no fim da tarde de quinta-feira.

Na China continental, o dia também foi de perdas, apesar de dados de atividade mostrarem recuperação no setor de serviços do país. O Xangai Composto recuou 0,68%, a 3.263,41 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,42%, a 2.163,41 pontos.

O comportamento misto na Ásia precede o relatório de empregos dos EUA, o chamado "payroll", que será divulgado na manhã desta sexta e costuma influenciar as apostas para o rumo dos juros na maior economia do mundo.

Na quarta-feira, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) elevou seus juros básicos em 25 pontos-base, aliviando o ritmo de aperto monetário após o aumento de 50 pontos-base de dezembro.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, impulsionada por ações das áreas de saúde, imobiliária e financeira. Em Sydney, o S&P/ASX 200 avançou 0,62%, a 7.558,10 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires