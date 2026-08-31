Bolsas da Ásia fecham sem coesão em semana de IPO da Shein; BYD cai em HK
Por Patricia Lara*
São Paulo, 31/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, enquanto investidores operaram sob efeito de nova escalada bélica no Oriente Médio e no aguardo de dados nos EUA. Na China, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial subiu acima do esperado, ainda que permaneça no território de contração. Em Hong Kong, investidores derrubaram ações da BYD e acompanham a Oferta Pública Inicial da Shein.
O índice japonês Nikkei caiu 0,1% em Tóquio, para 66.311,93 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,46% em Seul, para 6.820,02 pontos, com gigantes de semicondutores Samsung Electronics (1,2%) e SK Hynix (1,3%).
Em Hong Kong, o Hang Seng terminou com baixa marginal de 0,07%, a 25.566,99 pontos. A Shein teria captado US$ 1,7 bilhão em seu processo de fixação de preço no IPO em Hong Kong, o que confere um valor de US$ 26 bilhões para a empresa famosa por suas blusinhas baratas, segundo fontes à Bloomberg. A estreia na bolsa deve ocorrer na terça-feira.
As ações da BYD caíram 5,2%, apesar de a montadora ter relatado uma recuperação em seu lucro no segundo trimestre. Enquanto as operações da BYD na China continuam enfrentando dificuldades, a companhia tem encontrado espaço para impulsionar seu desempenho em mercados internacionais. No Brasil, a BYD atingiu um marco histórico na fabricação de chassis de ônibus elétricos, produzindo mil unidades na fábrica de Campinas (SP).
Duas empresas chinesas de tecnologia devem levantar, juntas, cerca de US$ 900 milhões em ofertas em Hong Kong, reforçando uma fila de listagens que tornou a cidade o mercado mais movimentado do mundo para novas ofertas neste ano. A Shenzhen Longsys Electronics e a Excelland Robotics protocolaram documentos na Bolsa de Valores de Hong Kong na segunda-feira.
Já o Taiex cedeu 0,44% em Taiwan, para 46.128,47 pontos.
Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,86%, para 3.986,30 pontos, e o Shenzhen Composto ganhou 0,6%, para 2.565,55 pontos. O PMI oficial subiu ligeiramente para 49,8 em agosto, superando a previsão de 49,6 dos economistas consultados pela FactSet.
Na Oceania, a bolsa australiana fechou em baixa, com recuo de 0,18% do índice S&P/ASX 200 em Sydney, para 9.076,00 pontos.
Contato: patricia.andrioli@estadao.com
*Com informações da Dow Jones Newswires