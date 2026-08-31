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ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham sem coesão em semana de IPO da Shein; BYD cai em HK

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Por Patricia Lara*

São Paulo, 31/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, enquanto investidores operaram sob efeito de nova escalada bélica no Oriente Médio e no aguardo de dados nos EUA. Na China, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial subiu acima do esperado, ainda que permaneça no território de contração. Em Hong Kong, investidores derrubaram ações da BYD e acompanham a Oferta Pública Inicial da Shein.

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O índice japonês Nikkei caiu 0,1% em Tóquio, para 66.311,93 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,46% em Seul, para 6.820,02 pontos, com gigantes de semicondutores Samsung Electronics (1,2%) e SK Hynix (1,3%).

Em Hong Kong, o Hang Seng terminou com baixa marginal de 0,07%, a 25.566,99 pontos. A Shein teria captado US$ 1,7 bilhão em seu processo de fixação de preço no IPO em Hong Kong, o que confere um valor de US$ 26 bilhões para a empresa famosa por suas blusinhas baratas, segundo fontes à Bloomberg. A estreia na bolsa deve ocorrer na terça-feira.

As ações da BYD caíram 5,2%, apesar de a montadora ter relatado uma recuperação em seu lucro no segundo trimestre. Enquanto as operações da BYD na China continuam enfrentando dificuldades, a companhia tem encontrado espaço para impulsionar seu desempenho em mercados internacionais. No Brasil, a BYD atingiu um marco histórico na fabricação de chassis de ônibus elétricos, produzindo mil unidades na fábrica de Campinas (SP).

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Duas empresas chinesas de tecnologia devem levantar, juntas, cerca de US$ 900 milhões em ofertas em Hong Kong, reforçando uma fila de listagens que tornou a cidade o mercado mais movimentado do mundo para novas ofertas neste ano. A Shenzhen Longsys Electronics e a Excelland Robotics protocolaram documentos na Bolsa de Valores de Hong Kong na segunda-feira.

Já o Taiex cedeu 0,44% em Taiwan, para 46.128,47 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,86%, para 3.986,30 pontos, e o Shenzhen Composto ganhou 0,6%, para 2.565,55 pontos. O PMI oficial subiu ligeiramente para 49,8 em agosto, superando a previsão de 49,6 dos economistas consultados pela FactSet.

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Na Oceania, a bolsa australiana fechou em baixa, com recuo de 0,18% do índice S&P/ASX 200 em Sydney, para 9.076,00 pontos.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

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