Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham sem coesão e alta de mais de 1% em Tóquio reduz queda na semana

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Patricia Lara*

São Paulo, 04/09/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem sintonia após as expectativas de aumento das taxas de juros nos EUA serem reduzidas na véspera por comentários de dirigente do Federal Reserve. O mercado acionário japonês estancou a sequência de sessões em queda, com ações de tecnologia e fabricantes de componentes eletrônicos ajudando na recuperação em dia de queda dos juros projetados nos títulos japoneses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei subiu 1,3%, a 65.020.94 pontos. Ganhos expressivos vieram de ações como as da Kioxia (5,4%), SoftBank (11,8%), Taiyo Yuden (6,4%) e Advantest (2,5%). Ainda assim, o Nikkei recuou 2,08% na semana, uma vez que os preços elevados do petróleo e a recente alta nos rendimentos dos títulos globais pressionaram as ações no período.

A Dynamic Map Platform marcou queda de 15,9%, após as ações da fornecedora japonesa de dados de mapas em 3D de alta precisão subirem 83% no último mês.

O índice sul-coreano Kospi esticou seus ganhos com alta de 1,6% em Seul, para 6.687,21 pontos. Avanço das ações de tecnologia ontem em Nova York ajudou a impulsionar a Samsung Electronics e a SK hynix, que fecharam em alta de 2,20% e 3,2%, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Hong Kong, o Hang Seng terminou com alta de 1,7%, a 25.650,87 pontos, após quatro quedas seguidas. A Shein continuou em liquidação e cedeu 9,2% no seu quarto dia de negociação no mercado acionário após Oferta Pública Inicial em Hong Kong.

Já o Taiex, referencial de Taiwan, subiu 1,5% em Taiwan, para 46.551.13 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,3%, aos 3.930,12 pontos, e o Shenzhen Composto cedeu 0,8%, aos 2.492,96 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em baixa, com queda de 0,16% do índice S&P/ASX 200 em Sydney, para 9.005,90 pontos.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV