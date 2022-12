Bolsas da Ásia fecham na maioria em baixa, com Xangai praticamente estável

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Os mercados acionários da Ásia registraram pregão em geral negativo, nesta sexta-feira, 16. Em Xangai, o quadro foi praticamente de estabilidade, enquanto em Tóquio houve recuo de quase 2%. Na contramão da maioria, Hong Kong subiu.

A Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,02%, em 3.167,86 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,75%, a 2.039,52 pontos. Xangai perdeu 1,2% nesta semana, o que encerrou uma sequência de seis semanas de ganhos, apoiados pela reabertura econômica, com Pequim relaxando medidas para conter a covid-19. Ações de fabricantes de softwares e também de hardwares tiveram quedas no mercado chinês. Já incorporadoras se saíram bem, após vice-premiê do país dizer que o governo avalia mais medidas para apoiar o setor imobiliário.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou em baixa de 1,87%, em 27.527,12 pontos. Papéis dos setores de eletrônicos e tecnologia pressionaram o mercado japonês, com temores sobre a perspectiva econômica global em quadro de aperto monetário por bancos centrais. Tokyo Electron recuou 4,5% e SoftBank Group, 3,8%. Já Toshiba Corp. subiu 2,1%, após relatos de que um grupo liderado pela Japan Industrial Partners havia assegurado financiamento para assumir o controle da companhia.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi terminou com queda de 0,04% em Seul, em 2.360,02 pontos. Trata-se da quinta semana seguida de baixas na bolsa sul-coreana. Em meio a temores de recessão, altas de juros nos EUA e na Europa pesaram no sentimento. Ações de siderúrgicas e ligadas à internet estiveram entre as mais pressionadas.

Em Taiwan, o índice Taiex recuou 1,40%, a 14.528,55 pontos. Já em Hong Kong, o índice Hang Seng foi na contramão da maioria e subiu 0,42%, a 19.450,67 pontos. Papéis de tecnologia mostraram em geral alta moderada, suficiente para apoiar os ganhos locais.

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice ASX/S&P 200 fechou em baixa de 0,78%, a 7.148,70 pontos. Temores com elevações de juros pelo mundo pesaram na praça australiana, com bancos em queda. Ações de tecnologia também recuaram, junto com papéis de mineradoras de ouro e lítio. Com informações da Dow Jones Newswires.