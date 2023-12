Bolsas da Ásia fecham na maioria em baixa, com perdas em Xangai e Tóquio

Por Gabriel Bueno da Costa*

São Paulo, 18/12/2023 - Os mercados acionários da Ásia não registraram sinal único, nesta segunda-feira, mas o tom negativo prevaleceu. Xangai e Tóquio estiveram entre as baixas, enquanto Seul foi exceção, com ganhos modestos.

A Bolsa de Xangai teve queda de 0,40%, para 2.930,80 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 1,25%, a 1.805,44 pontos. Papéis de semicondutores e empresas de telecomunicação pesaram, com LONGi Green Energy Technology em queda de 2,4% e Will Semiconductor, de 2,05%. Wingtech Technology caiu 2,3% e China Spacesat, 1,1%. Por outro lado, empresas de transporte marítimo de mercadorias subiram, com Cosco Shipping em alta de 6,0% e Ningbo Zhoushan Port, de 0,8%.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou em queda de 0,64%, em 32.758,98 pontos. A realização de lucros influiu, após um rali de ganhos visto nas últimas sessões. Ações ligadas ao consumo e do setor financeiro pegaram hoje, com Sony em baixa de 2,2%, Marubeni de 0,6% e Mitsui, de 0,8%. SMFG caiu 1,8% e Mizuho Financial, 1,3%. Já entre montadoras Toyota Motor avançou 0,7% e Nissan Motor, 1,5%. Investidores aguardavam decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), nesta terça-feira.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou queda de 0,97%, a 16.629,23 pontos. O setor de semicondutores e papéis ligados ao consumo pesaram nesse mercado, com investidores à espera de mais estímulos de Pequim, em meio ao sentimento fraco sobre a perspectiva para a segunda economia global. Xinyi Solar liderou as perdas, em queda de 5,95%. Haidilao International e China Mengniu Dairy caíram 3,7% e 3,5%, respectivamente. Entre os poucos papéis que subiram, Orient Overseas (International)avançou 4,2% e Techtronic Industries, 3,6%, enquanto Alibaba ganhou 0,6%.

Na Bolsa de Seul, o índice Kospi registrou alta de 0,13%, em 2.566,86 pontos. Ações de varejistas e a entrada de capital de investidores estrangeiros sustentaram os ganhos, no mercado sul-coreano, mas o quadro geral foi misto. Posco subiu 2,0% e LG Chem, 1,0%, porém Samsung Electronics caiu 0,55% eKB Financial Group, 1,3%.

Em Taiwan, o índice Taiex caiu 0,12%, a 17.652,03 pontos.

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou em queda de 0,22%, em 7.426,40 pontos, encerrando uma sequência de seis dias de ganhos. O pregão desta segunda-feira foi volátil na praça australiana. O setor financeiro caiu 0,2%, enquanto ações do setor de saúde e de consumo discricionário avançaram. Neuren Pharmaceuticals disparou 30%, como reação a testes bem-sucedidos, e Tabcorp subiu 23%, após a empresa de apostas e entretenimento assegurar uma licença lucrativa no Estado de Victoria, na Austrália.

* Com informações da Dow Jones Newswires