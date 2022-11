Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, mas Xangai recua

Gabriel Bueno da Costa* (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os mercados acionários da Ásia não tiveram movimento único, nesta terça-feira, 8, mas subiram na grande maioria. Entre os principais, a Bolsa de Tóquio registrou ganho de mais de 1%, com balanços corporativos apoiando o quadro e expectativa pelo resultado das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. Já em Xangai houve recuo, após dois pregões positivos, com ações do setor de consumo entre as quedas.

continua após publicidade .

O índice Nikkei fechou em alta de 1,25% em Tóquio, em 27.872,11 pontos, com ganhos disseminados no mercado japonês.

Sócio da SPI Asset Management, Stephen Innes afirmou que os mercados pareciam ter interesse na eleição americana, crucial para a agenda do governo Joe Biden na segunda metade de seu mandato.

continua após publicidade .

Além disso balanços influíram. Yamaha Motor teve alta de 12,8%, após revisar para cima suas projeções de receita e lucro para 2022. Shamadzu avançou 6,8%, depois de informar que seu lucro líquido subiu 20% no primeiro semestre fiscal, na comparação com igual período do ano anterior.

Por outro lado, a Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,43%, em 3.064,49 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,40%, a 2.019,81 pontos.

Ações ligadas ao consumo e a veículos movidos a novas energias tiveram sessão fraca em Xangai, com investidores também à espera de sinais mais claros sobre eventuais ajustes na política de covid zero de Pequim.

continua após publicidade .

Foshan Haitian Flarouving & Food caiu 2,6% e Kweichow Moutai recuou 1,5%, entre papéis em foco. Já companhias de softwares se saíram bem no mercado local.

O Nomura ainda destacava que potenciais mudanças na política da China para a covid-19 seriam cruciais para sua avaliação sobre o setor bancário do país, pois uma recuperação econômica beneficiaria sobretudo bancos do varejo, como o Postal Savings Bank e China Merchants Bank.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em alta de 1,15% em Seul, em 2.399,04 pontos, em sua terceira sessão positiva consecutiva. Ações de tecnologia, transportes marítimos e cosméticos estiveram entre os destaques nesta terça. Gigante do setor tecnológico, Samsung Electronics subiu 2,7%. Hyundai Glovis avançou 5,1% e Amorepacific, 5,7%.

continua após publicidade .

Em Taiwan, o índice Taiex avançou 0,94%, a 13.347,76 pontos.

Oceania

continua após publicidade .

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou com ganho de 0,36%, em 6.958,90 pontos, terceiro avanço consecutivo.

Ações do setor financeiro se saíram bem, com Westpac em alta de 20%, revertendo parte das perdas da sessão anterior, quando havia recuado após fazer alerta sobre seus custos.

ANZ, NAB e Commonwealth também subiram, o que compensou o recuo em ações ligadas a commodities.

*Com informações da Dow Jones Newswires