Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, após melhor dia de NY em 6 semanas

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 6, após uma rodada de fortes ganhos em Wall Street no fim da semana passada, mas a de Xangai ficou pressionada depois de a China estabelecer o que analistas descreveram como "modesta" meta de crescimento para este ano.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,26% em Seul, a 2.462,62 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 1,11% em Tóquio, a 28.237,78 pontos, o Hang Seng registrou alta de 0,17% em Hong Kong, a 20.603,19 pontos, e o Taiex assegurou ganho de 0,99% em Taiwan, a 15.763,51 pontos.

Na sexta-feira (3), as bolsas de Nova York subiram cerca de 1,2% a 2%, no melhor pregão em seis semanas, em meio a uma queda nos rendimentos dos Treasuries, que recentemente haviam atingido máximas em meses ou anos diante de preocupações com a trajetória dos juros básicos nos EUA.

Já na China continental, o Xangai Composto recuou 0,19%, a 3.322,03 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto ficou estável, em 2.152,15 pontos.

No fim de semana, a China estabeleceu sua meta de crescimento para este ano em torno de 5%, após o avanço de 3% de 2022, seu segundo pior desempenho desde pelo menos a década de 1970. Para o Commerzbank, a "modesta" meta abre espaço para incertezas e manobras por parte da nova liderança do país.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, garantindo uma sequência de três pregões positivos pela primeira vez em mais de um mês. O S&P/ASX 200 subiu 0,62% em Sydney, a 7.328,60 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires e da Associated Press.