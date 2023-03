Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, após Fed sugerir moderação nos juros

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 23, após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) sinalizar que poderá ser mais contido no aperto de sua política monetária.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng avançou 2,34% em Hong Kong, a 20.049,64 pontos, com destaque para a Tencent, cuja ação saltou 7,55% após a gigante de tecnologia divulgar resultados trimestrais positivos. Já o sul-coreano Kospi subiu 0,31% em Seul, a 2.424,48 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,66% em Taiwan, a 15.863,95 pontos.

Na China, o Xangai Composto avançou 0,64%, a 3.286,65 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta semelhante, de 0,62%, a 2.111,45 pontos.

Ontem, o Fed elevou seus juros básicos em 25 pontos-base, como era previsto pela maioria dos economistas, mas adotou tom mais moderado para a trajetória futura dos juros americanos. Além disso, o chamado gráfico de pontos sugere apenas mais um aumento de juros até o fim do ano, também de 25 pontos-base.

Exceção na região asiática, o índice japonês Nikkei caiu 0,17% em Tóquio hoje, a 27.419,61 pontos, pressionado por ações dos setores financeiro e de eletrônicos.

Em Wall Street, as bolsas sofreram perdas expressivas ontem, à medida que ações de bancos regionais caíram após a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, dizer que não está considerando oferecer seguro generalizado para depósitos bancários, mesmo após a quebra do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom majoritário da Ásia e ficou no vermelho. O S&P/ASX 200 recuou 0,67% em Sydney, a 6.968,60 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.