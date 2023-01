Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, após BoJ deixar política inalterada

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, 18, com a de Tóquio saltando mais de 2%, após o Banco do Japão (BoJ) deixar sua política monetária inalterada, dissipando especulação de que apertaria as condições de crédito em meio a pressões inflacionárias.

O índice japonês Nikkei subiu 2,50% em Tóquio, a 26.791,12 pontos, na esteira da decisão do BoJ, enquanto o iene se enfraqueceu de forma marcante em relação ao dólar.

Havia temores de que o BoJ poderia alargar ainda mais a faixa de variação do juro do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos, após o ajuste de dezembro, o que não se confirmou. Em coletiva de imprensa, o presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, disse não estar considerando uma nova ampliação da faixa.

Há cerca de um mês, o BoJ inesperadamente estabeleceu uma nova faixa de oscilação para o JGB de 10 anos, de -0,50% a 0,50%, gerando especulação de que o BC japonês estaria preparando o terreno para começar a apertar sua política monetária. O intervalo anterior era de -0,25% a 0,25%.

Na China continental, o Xangai Composto ficou estável, em 3.224,41 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto teve modesto ganho de 0,18%, a 2.097,95 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,47%, a 21.678,00 pontos.

Contrariando o viés positivo da Ásia, o sul-coreano Kospi caiu 0,47% em Seul, a 21.678,00 pontos, pressionado por ações financeiras e de defesa. Em Taiwan, não houve negócios hoje devido a um feriado local.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no azul, com alta de 0,10% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.393,40 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.