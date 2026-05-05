Bolsas da Ásia fecham mistas; Sydney cai após alta do juro australiano

Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/05/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, em meio a feriados nos principais mercados da região, enquanto investidores seguiram atentos aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Na Oceania, a bolsa australiana recuou após nova alta do juro básico local.

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O índice Hang Seng caiu 0,76% em Hong Kong, a 25.898,61 pontos, enquanto o Taiex registrou leve alta de 0,16% em Taiwan, a 40.769,29 pontos.

O petróleo voltou a cair na madrugada, em uma possível correção técnica, após saltar ontem diante da escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã, que mantêm um frágil cessar-fogo, e de um ataque iraniano nos Emirados Árabes Unidos.

Os mercados da China, do Japão e da Coreia do Sul não operaram hoje em função de feriados.

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Já a Bolsa de Sydney, a principal da Oceania, fechou em baixa após o banco central australiano, conhecido como RBA, elevar o juro básico em 25 pontos-base, pela terceira vez seguida, a 4,35%, em resposta à forte alta dos preços de energia em meio ao conflito no Oriente Médio. O S&P/ASX 200 recuou 0,19% em Sydney, a 8.680,50 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com