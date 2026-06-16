Bolsas da Ásia fecham mistas; Nikkei chega a superar 70 mil pontos antes de BoJ elevar juro

Por Sergio Caldas

São Paulo, 16/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, com o índice japonês Nikkei chegando a superar brevemente a marca de 70 mil pontos pela primeira vez, antes de o Banco do Japão (BoJ) elevar sua taxa de juros em 25 pontos-base, para 1%, o maior patamar em três décadas.

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O Nikkei subiu 0,13% em Tóquio, a 69.404,50 pontos, novo recorde de fechamento, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 2,11% em Seul, a 8.726,60 pontos. Em outras partes da Ásia, o Taiex registrou ganho de 0,91% em Taiwan, a 45.809,19 pontos, e o Hang Seng caiu 1,40% em Hong Kong, a 24.493,95 pontos.

No Japão, a ação do aplicativo de transporte Go saltou 10% na estreia em Tóquio, após a maior oferta pública inicial (IPO) do país neste ano.

Na China continental, o Shanghai Composto teve leve baixa de 0,11%, a 4.091,89 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,02%, a 2.817,80 pontos.

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Investidores na Ásia também seguem na expectativa de que Estados Unidos e Irã assinem até o fim da semana um acordo de paz provisório, anunciado no domingo (14), para encerrar a guerra no Oriente Médio, iniciada há três meses e meio.

A perspectiva de que o acordo leve à reabertura do Estreito de Ormuz - por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial - mantém a commodity em baixa. No fim da madrugada, o Brent caía mais de 2%, para cerca de US$ 81 por barril.

Além do BoJ, que também decidiu reduzir as compras de títulos da dívida pública do Japão (JGBs), o Federal Reserve (Fed) e o Banco da Inglaterra (BoE) anunciam decisões de juros nesta semana, amanhã e na quinta-feira, respectivamente.

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Na Oceania, a bolsa da Austrália ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,04% do índice S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.917,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com