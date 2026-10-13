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Bolsas da Ásia fecham mistas; Kospi tomba mais de 5% após interrupção do pregão

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas*

São Paulo, 13/10/2026 - As bolsas asiáticas encerraram a terça-feira sem uma tendência definida. Na Coreia do Sul, porém, prevaleceu a aversão a risco: o Kospi caiu mais de 5% e chegou a ter as negociações temporariamente interrompidas, em meio a uma liquidação de ações de semicondutores.

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Preocupações com o aumento da concorrência de fabricantes chineses de chips - incluindo a ChangXin Memory Technologies (CXMT) - pressionaram os papéis do setor na Coreia do Sul, em um movimento que acompanhou as quedas registradas ontem por empresas do segmento nos Estados Unidos.

"Ações de IA e tecnologia, incluindo fabricantes de chips de memória, recuaram devido aos avanços da CXMT na tecnologia de DRAM", afirmou a analista Kim Yun-jeong, da LS Securities, em nota.

No fim de semana, a CXMT apresentou uma nova arquitetura de chip com redução de cerca de 30% na área das células e disse que pretende lançar, até o fim de 2026, um produto baseado nessa estrutura.

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O Kospi, principal índice da bolsa sul-coreana, chegou a cair mais de 7% durante a manhã e voltou a ficar abaixo dos 6.000 pontos pela primeira vez desde o fim de julho, antes de reduzir parte das perdas. No fechamento, recuou 5,46%, para 6.035,35 pontos. As gigantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix tombaram 7,4% e 10,1%, respectivamente.

A queda acentuada no início do pregão levou a Korea Exchange a suspender temporariamente as negociações para conter a volatilidade excessiva. Foi a primeira interrupção do tipo desde as turbulências de junho e julho.

Em outras partes da Ásia, o Nikkei caiu 1,82% em Tóquio, para 67.777,52 pontos, na volta de um feriado no Japão, e o Taiex recuou 1,95% em Taiwan, para 48.341,31 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,30% em Hong Kong, para 24.345,22 pontos. Entre ações de tecnologia, SoftBank caiu 8,5% e Tokyo Electron recuou 7,2% no mercado japonês, e a TSMC cedeu 2% em Taipé.

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Na China continental, o pregão foi levemente positivo: o Xangai Composto subiu 0,10%, para 3.800,86 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 0,08%, para 2.329,11 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou estável, com o índice S&P/ASX 200 em 8.783,90 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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