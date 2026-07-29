Bolsas da Ásia fecham mistas; Kospi tomba de novo com queda da SK Hynix

Sergio Caldas*

São Paulo, 29/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira. Na Coreia do Sul, o Kospi voltou a tombar, pressionado por uma nova onda de vendas em ações de semicondutores, diante de persistentes dúvidas sobre a sustentabilidade do ciclo de investimentos em inteligência artificial (IA).

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Em Seul, as perdas foram lideradas pela SK Hynix, cujas ações recuaram fortemente depois que o lucro operacional do último trimestre ficou abaixo das estimativas de analistas, apesar de ter saltado quase seis vezes.

O Kospi chegou a cair mais de 8% ao longo do pregão, mas reduziu parte das perdas e encerrou em baixa de 5,98%, aos 5.663,24 pontos. Após a queda de quase 11% na véspera, o índice - que havia superado recentemente a marca de 9.000 pontos - recuou ao menor nível desde o início de abril.

A SK Hynix despencou 9,6%, enquanto a concorrente Samsung Electronics caiu 5,2%.

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Os mercados vêm sendo atingidos por sucessivas ondas de realização em ações ligadas à IA, à medida que investidores reagem a diferentes fatores, incluindo o avanço da China no desenvolvimento de modelos avançados e mais baratos.

Em Tóquio, o Nikkei caiu 1,49%, aos 61.434,19 pontos, após devolver os ganhos do início do pregão. A Tokyo Electron, fabricante de equipamentos para produção de chips, desabou 10,6%, enquanto a Lasertec Corp., que produz sistemas de medição e inspeção de semicondutores, recuou 8,3%. A Nippon Paper, dona de uma fábrica na área afetada que foi severamente danificada pelo terremoto no Japão na terça-feira, caiu 2,1%.

Em outras partes da Ásia, o Taiex recuou 3,76% em Taiwan, aos 40.039,18 pontos, pressionado pela TSMC (-3,5%), maior fabricante mundial de semicondutores por contrato. Já o Hang Seng avançou 1,96% em Hong Kong, aos 25.807,92 pontos.

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Na China continental, o dia foi de alta: o Xangai Composto subiu 0,40%, aos 3.828,47 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 0,92%, aos 2.432,67 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou no azul, com ganho de 1,01% do S&P/ASX 200, aos 9.038,60 pontos, após o governo informar que a inflação permaneceu moderada, o que aliviou a pressão sobre o RBA - o banco central local - para elevar juros.

A crise no Oriente Médio também seguiu no radar. O petróleo voltou a subir na madrugada, interrompendo três sessões consecutivas de queda, após nova troca de ataques entre Estados Unidos e Irã.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press