Bolsas da Ásia fecham mistas; Kospi lidera ganhos e entra em mercado altista

Sergio Caldas

São Paulo, 13/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com a Coreia do Sul na liderança dos ganhos: o Kospi saltou 3,56% e superou o patamar que caracteriza mercado altista. O apetite por ações de tecnologia e de inteligência artificial (IA), após a alta do setor em Nova York na véspera, ajudou a sustentar parte dos mercados da região.

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Em Seul, o Kospi terminou aos 6.813,34 pontos e passou a acumular alta de mais de 20% desde a mínima de 30 de julho. A Samsung Electronics avançou 4,9%, apesar da notícia de que virou alvo de uma investigação tarifária nos EUA, enquanto a rival SK Hynix disparou 5,9%.

No Japão, o Nikkei avançou 1,16%, para 68.308,59 pontos, com destaque para ações do setor de eletrônicos.

Em outras partes da Ásia, o Taiex subiu 1,11% em Taiwan, para 46.021,48 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,17% em Hong Kong, a 25.396,51 pontos.

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Na China continental, o pregão foi negativo: o Xangai Composto recuou 0,50%, a 3.926,96 pontos, e o Shenzhen Composto, menos abrangente, caiu 0,97%, para 2.581,59 pontos.

Wall Street terminou sem direção única ontem, mas ações ligadas à IA se destacaram em alta, na esteira de balanços positivos no setor de tecnologia.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, com queda de 0,23% do S&P/ASX 200, para 9.188,50 pontos. A Rio Tinto caiu 1,9%, após a mineradora e parceiros receberem ajuda federal de US$ 1,8 bilhão para manter o funcionamento da fundição de Tomago, a maior da Austrália.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com