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ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham mistas; HYBE, do BTS, cai com balanço no radar

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Por Patricia Lara*

São Paulo, 02/11/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, acompanhando os sinais de estabilização de Wall Street, após a redução da exposição a ações de tecnologia na semana passada. Petróleo em queda com esforços diplomáticos para solucionar a guerra no Oriente Médio também corroborou para os ganhos nos mercados da Ásia.

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Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 2,2%, para 5.859,08 pontos. As ações das fabricantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix subiram 1,78% e 3,8%, respectivamente.

Em seu discurso na Assembleia Nacional na segunda-feira, o presidente sul-coreano Lee Jae Myung destacou a necessidade de criação do fundo proposto de 162 trilhões de won (US$ 120,5 bilhões) para garantir o impulso ao crescimento e assegurar uma gestão fiscal estável. Apoiado pela receita tributária extraordinária proveniente do boom dos semicondutores, o fundo faz parte do orçamento recorde de 820,9 trilhões de won para o próximo ano, para o qual o presidente busca aprovação parlamentar, segundo o Korean Times.

Na contramão, as ações da Hybe, empresa de entretenimento que está por trás do grupo musical de K-Pop BTS, caíram 1,3% em meio à expectativa com balanço.

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No Japão, o Nikkei caiu 0,33%, para 63.081,86 pontos. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor manufatureiro do Japão recuou, mas segue em território sólido.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,08%, a 3.638,03 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou alta mais intensa, de 1,9%, a 2.097,22 pontos. O índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial da China desacelerou marginalmente em outubro.

Em Taiwan, o Taiex perdeu 0,6%, a 44.920,14 pontos. As ações da TSMC caíram 1,7%. A empresa é principal e quase exclusiva fabricante dos processadores projetados pela Apple, que divulga balanço hoje nos EUA.

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O Hang Seng avançou 0,4% em Hong Kong, para 23.393,32 pontos. A Yangtze Optical Fibre an Cable saltou 11,5% após

Na Oceania, a bolsa australiana caiu e o S&P/ASX 200 perdeu 0,58% em Sydney, para 8.856,50 pontos.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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