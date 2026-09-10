Bolsas da Ásia fecham mistas e Kospi cai em meio alerta de BC a riscos com trade de IA

Por Patricia Lara*

São Paulo, 10/09/2026 - As bolsas da Ásia encerraram mistas. O mercado sul-coreano fechou em queda, após se destacar com alta na véspera, em meio a sinais de preocupação Banco Central do país com a popularidade de apostas de alto risco entre investidores que buscam lucrar com o boom da inteligência artificial na Coreia do Sul.

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Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em baixa de 0,25%, aos 7.033,92 pontos, após alta de 1,4% na véspera. As ações da SK hynix caíram 0,16% e as da Samsung Electronics perderam 0,19%.

Em relatório divulgado nesta quinta-feira, o BC sul-coreano afirmou que aumento nos investimentos em fundos negociados em bolsa (ETFs) alavancados, vinculados a gigantes da tecnologia, provocou volatilidade significativa no mercado de ações doméstico. O BC salientou que decidirá o momento e o ritmo de aumentos adicionais das taxas de juros, ao mesmo tempo em que monitora atentamente a inflação, a evolução da economia e as condições de estabilidade financeira.

A HD Hyundai Heavy Industries planeja investir cerca de US$ 800 milhões em negócios de motores de energia e pequenos reatores para atender à crescente demanda por eletricidade de centros de dados de inteligência artificial. As ações da empresa cederam 3,8% na Coreia do Sul.

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No Japão, o Nikkei subiu 0,2% em Tóquio, a 65.270,95 pontos. A Albis marcou alta de 23%. A AirTrip ganhou 19% e a Dynamic Map Platform avançou 14%. O Banco do Japão continuará a aumentar sua taxa básica de juros para garantir que a tendência de alta dos preços não ultrapasse 2%, afirmou o membro do conselho Kazuyuki Masu, em comentários que corroboram as expectativas generalizadas de que o banco aumentará os custos de empréstimo na próxima semana.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 0,4%, a 3.934,40 pontos, e o Shenzhen composto cedeu 0,95%, a 2.502,04 pontos.

Em Taiwan, o Taiex caiu 0,5%, a 46.940.49 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 1,3%, a 24.954,47 pontos.

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Na Oceania, a bolsa australiana terminou em baixa de 1,03%, com o S&P/ASX 200 recuando a 8.819,40 pontos.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires