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Bolsas da Ásia fecham mistas e índice sul-coreano Kospi volta acima de 7.000 pontos com IA

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Por Patricia Lara

São Paulo, 09/09/2026 - As bolsas da Ásia encerraram sem coesão diante das apreensões com aumento nos preços do petróleo. O mercado sul-coreano se destacou com alta firme em meio a visões mais otimistas para o crescimento do país diante do efeito cascata para a economia ampla dos investimentos em inteligência artificial.

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No Japão, o Nikkei perdeu 0,2% em Tóquio, a 65.142,78 pontos. A Japan Tissue Engineering cedeu 10% e a Land Co caiu 9,1%. Na direção oposta, a Albis saltou 20%, após a aprovação pelo conselho da empresa de uma oferta pública de aquisição a ser feita pela Life Corporation, o que poderá resultar na exclusão das ações da Bolsa.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em alta de 1,4%, a 7.051,64 pontos. Um ciclo de alta no setor de chips, caracterizado por uma tendência de força prolongada e impulsionado por investimentos globais contínuos em IA, deve impulsionar ainda mais o crescimento do PIB da Coreia do Sul, afirmam economistas do BofA em relatório. O banco elevou suas projeções de crescimento da economia sul-coreana para 2026 e 2027 para 3,6% e 2,5%, respectivamente - ante as estimativas anteriores de 3,1% e 2,2%.

Os analistas citaram que há sinais de transbordamento do impacto da demanda por chips de IA, com aumento dos investimentos em manufatura e construção, gastos fiscais apoiados pela crescente arrecadação de impostos e um consumo mais robusto.

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Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,28%, a 3.951,51 pontos, e o Shenzhen composto ficou estável, em 2.526,15 pontos.

Em Taiwan, o Taiex ganhou 0,2%, a 47.183,36 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 0,2%, a 25.274,96 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou em baixa de 0,11%, com o S&P/ASX 200 recuando a 8.911,40 pontos.

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Na terça-feira, o vice-presidente do Banco Central da Austrália, Andrew Hauser, quebrou a postura habitual reservada de autoridades monetárias e demonstrou forte indignação ao afirmar que as pessoas estão "furiosas" com a maneira como a inflação tem permanecido elevada por tanto tempo.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

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