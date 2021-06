Bolsas da Ásia fecham mistas e com variações modestas, refletindo NY

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com variações majoritariamente modestas nesta quarta-feira, 2, seguindo o comportamento de Wall Street, que ontem ficou perto da estabilidade apesar de dados econômicos animadores dos EUA.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,46% em Tóquio hoje, a 28.946,14 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,07% em Seul, a 3.224,23 pontos, e o Taiex registrou ganho marginal de 0,02% em Taiwan, a 17.165,04 pontos.

Na China continental, os mercados ficaram no vermelho, com investidores embolsando lucros de valorização recente. O Xangai Composto recuou 0,76%, a 3.597,14 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 1,18%, a 2.400,90 pontos.

O dia foi negativo também em Hong Kong, com baixa de 0,58% do Hang Seng, a 29.297,62 pontos.

A falta de ímpeto nos negócios da Ásia se seguiu a um pregão igualmente desanimado em Nova York, cujas bolsas ficaram mistas e quase estáveis ontem, embora indicadores de manufatura dos EUA tenham superado as expectativas e reforçado sinais de que a maior economia do mundo segue se recuperando com vigor dos choques da pandemia de covid-19.

Já na Oceania, a bolsa australiana terminou a sessão de hoje em nível recorde, após números de crescimento surpreenderem positivamente e mostrarem que o país retornou a níveis pré-pandemia. O S&P/ASX 200 avançou 1,05% em Sydney, a 7.217,80 pontos. Ações de petrolíferas e mineradoras lideraram os ganhos, após forte avanço nos preços do petróleo e do minério de ferro. (Com informações da Dow Jones Newswires).