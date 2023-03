Bolsas da Ásia fecham mistas, de olho em setor bancário e recuperação da China

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, 28, em meio a um alívio em temores relacionados ao setor bancário e uma reavaliação da recuperação da China após a divulgação de dados fracos.

continua após publicidade .

O índice Hang Seng subiu 1,11% em Hong Kong, a 19.784,65 pontos, enquanto o japonês Nikkei mostrou leve alta de 0,15% em Tóquio, a 27.518,25 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 1,07% em Seul, a 2.434,94 pontos.

Na China continental, por outro lado, o dia foi de perdas: o Xangai Composto caiu 0,19%, a 3.245,38 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,70%, a 2.104,37 pontos. Em Taiwan, o Taiex ficou igualmente no vermelho, com baixa de 0,81%, a 15.701,48 pontos.

continua após publicidade .

Preocupações sobre contágio dos recentes transtornos no setor bancário diminuíram após o First Citizens Bank fechar acordo para comprar o quebrado Silicon Valley Bank (SVB) nos EUA.

Por outro lado, o otimismo com o ritmo de recuperação da China, após a reversão da política de "covid zero", perdeu força diante dos últimos números sobre lucro industrial, que sofreu uma queda anual de 22,9% no primeiro bimestre deste ano, bem maior do que o declínio de 4% visto ao longo de 2022.

Na Oceania, a bolsa australiana teve nesta terça seu maior ganho em um único pregão desde meados de janeiro, graças ao bom desempenho de ações financeiras e de commodities. O S&P/ASX 200 avançou 1,04% em Sydney, a 7.034,10 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.