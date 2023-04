Bolsas da Ásia fecham mistas, de olho em Opep+ e manutenção de juro australiano

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta terça-feira, 4, enquanto investidores seguiram avaliando os efeitos de um inesperado corte na oferta de petróleo de grandes produtores e após decisão do banco central australiano de pausar uma campanha recorde de aumentos de juros.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,35% em Tóquio, a 28.287,42 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,33% em Seul, a 2.480,51 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,66% em Hong Kong, a 20.274,59 pontos. Em Taiwan, não houve negócios pelo segundo dia seguido devido a um feriado local.

Na China continental, o desempenho dos mercados também foi misto: o Xangai Composto teve alta de 0,49%, a 3.312,56 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,45%, a 2.139,37 pontos.

No fim de semana, grandes produtores de petróleo da Opep+ anunciaram planos de reduzir sua produção em mais 1,16 milhão de barris por dia (bpd) a partir de maio e até o fim do ano. Separadamente, a Rússia, que também faz parte da Opep+, decidiu renovar o atual corte de 500 mil bpd em sua oferta.

Como resultado, as cotações do petróleo saltaram mais de 6% nesta segunda-feira, reavivando temores de inflação e de mais aperto monetário adiante. Desde ontem, apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) elevará juros em mais 25 pontos-base na reunião de maio ganharam a dianteira, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.

Na Oceania, por outro lado, o BC australiano - conhecido como RBA - decidiu nesta terça manter seu juro básico em 3,60%, interrompendo uma sequência recorde de dez elevações consecutivas. Na esteira da decisão, o índice S&P/ASX 200 se recuperou na Bolsa de Sydney, encerrando o pregão em alta de 0,18%, a 7.236,00 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.