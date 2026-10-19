Bolsas da Ásia fecham mistas com volatilidade em tecnologia e PIB da China no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/10/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, em meio à volatilidade das ações de tecnologia e após dados de crescimento da China que vieram em linha com o esperado.

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O índice Nikkei recuou 0,62% em Tóquio, a 64.916,70 pontos, pressionado por grandes empresas de tecnologia, como SoftBank (-2,0%) e Tokyo Electron (-2,6%), após o Nasdaq cair 4,5% na semana passada em meio a temores renovados sobre os gastos com infraestrutura de inteligência artificial.

Por outro lado, o Kospi avançou 1,76% em Seul, a 5.768,01 pontos, com a ajuda das gigantes de chips Samsung Electronics (+1,2%) e SK Hynix (+0,4%). A referência sul-coreana, no entanto, recua mais de 17% no último mês e segue bem abaixo da marca de 9.000 pontos, superada em junho no auge da euforia global com a IA.

"Afirmamos há algum tempo que a volatilidade das ações de tecnologia aumentaria à medida que a bolha de IA continuasse a inflar: vendas fortes e de curta duração eram comuns, por exemplo, durante a bolha 'dotcom', mesmo com o mercado terminando por registrar grandes ganhos líquidos", escreveu em comentário hoje o chefe de Mercados para a Ásia-Pacífico da Capital Economics, Thomas Mathews.

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Na China continental, o dia foi de ganhos modestos: o Xangai Composto subiu 0,39%, a 3.730,92 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 0,10%, a 2.228,80 pontos. O Produto Interno Bruto (PIB) chinês teve expansão anual de 4,5% no terceiro trimestre, acelerando ante o ganho de 4,3% no segundo trimestre e vindo em linha com a projeção de analistas consultados pela FactSet.

Em Taiwan, o Taiex caiu 0,61%, para 46.822,08 pontos. Em Hong Kong, o mercado não operou devido a um feriado.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou em alta de 0,44% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.845,70 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com