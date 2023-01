Bolsas da Ásia fecham mistas, com tombo em HK em meio a rumor sobre Alibaba

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 30, após uma semana de ganhos em Wall Street e à espera da decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Em Hong Kong (HK), os negócios foram pressionados por especulação sobre possível mudança da sede do Alibaba.

Retomando os negócios após o feriado do ano-novo lunar, os mercados da China continental ficaram no azul. O índice Xangai Composto teve modesta alta de 0,14%, a 3.269,32 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,16%, a 2.150,38 pontos. Já o Taiex saltou 3,76% em Taiwan, a 15.493,82 pontos, após uma semana e meia de feriados.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve expressiva queda de 2,73% em Hong Kong, a 22.069,73 pontos, à medida que a ação do Alibaba sofreu um tombo de 7,08% com relatos de que a gigante chinesa do comércio eletrônico está construindo instalações em Cingapura que, segundo rumores, podem se tornar a nova sede global da empresa, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,19% em Tóquio, a 27.433,40 pontos, e o sul-coreano Kospi caiu 1,35% em Seul, a 2.450,47 pontos, interrompendo uma sequência de cinco sessões positivas.

O comportamento misto da região asiática veio após as bolsas de Nova York encerrarem a última semana com ganhos, em parte favorecidas pela expectativa de que o Fed elevará seus juros básicos de forma mais moderada nesta semana. Em meio a sinais de desaceleração da inflação nos EUA, espera-se que o Fed aumente juros em 25 pontos-base na quarta-feira (1º), depois do ajuste de 50 pontos-base de dezembro.

Na Oceania, a bolsa australiana recuou, influenciada por ações financeiras e de mineradoras. O S&P/ASX 200 caiu 0,16% em Sydney, a 7.481,70 pontos, após renovar máxima em nove meses no pregão anterior. Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press.