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Bolsas da Ásia fecham mistas com tensões EUA-Irã e após PMIs industriais chineses

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 05:56:00 Editado em 30.04.2026, 06:07:21
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/04/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira. A maioria foi pressionada pelas tensões entre Estados Unidos e Irã, que continuam impulsionando os preços do petróleo, enquanto os mercados chineses avançaram na esteira de dados de atividade manufatureira.

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No retorno de um feriado no Japão, o índice Nikkei caiu 1,06% em Tóquio, a 59.284,92 pontos. O sul-coreano Kospi recuou 1,38% em Seul, a 6.598,87 pontos; o Hang Seng cedeu 1,28% em Hong Kong, a 25.776,53 pontos; e o Taiex registrou queda de 0,96% em Taiwan, a 38.926,63 pontos.

No acumulado de abril, porém, o Kospi somou ganhos de quase 31%, seu melhor desempenho desde janeiro de 1998, graças ao otimismo com o setor de tecnologia, que ajudou a aliviar preocupações com os riscos geopolíticos no Oriente Médio, de acordo com a CNBC.

O impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã persiste. O presidente Donald Trump disse que Teerã ficará sob bloqueio naval até que o regime iraniano aceite um acordo que aborde as preocupações dos EUA sobre seu programa nuclear, segundo a Axios.

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Em publicação na Truth Social ontem, Trump também afirmou que o Irã "não se acerta" e "precisa ficar esperto".

Neste ambiente de incertezas, o petróleo avança pelo quarto dia seguido. Durante a madrugada, o Brent para entrega em junho chegou a disparar mais de 7%, para perto de US$ 126,50 por barril, o maior patamar em quatro anos. O Brent para julho, o contrato mais líquido, chegou a subir quase 4%, para nível próximo de US$ 115 por barril.

Na China continental, por outro lado, o Xangai Composto subiu 0,11%, a 4.111,16 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,13%, a 2.776,23 pontos.

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A indústria chinesa segue em expansão, segundo os últimos índices de gerentes de compras (PMIs) do país. O PMI oficial caiu para 50,3 em abril, mas ficou acima do esperado, e o medido pela S&P Global/RatingDog avançou para 52,2, também superando as expectativas.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, com declínio de 0,24% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.665,80 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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