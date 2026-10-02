Bolsas da Ásia fecham mistas com tensão no Oriente Médio e à espera do payroll

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/10/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, à medida que investidores seguem cautelosos em meio ao conflito no Oriente Médio, aos elevados rendimentos dos Treasuries e à espera de novos dados do mercado de trabalho dos EUA.

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O índice japonês Nikkei caiu 0,94% em Tóquio, para 68.309,46 pontos, pressionado por ações de tecnologia e do setor financeiro. Em Seul, o Kospi subiu 0,46%, para 7.003,74 pontos. Já o Hang Seng recuou 2,60% em Hong Kong, para 23.972,29 pontos, na volta de um feriado, enquanto o Taiex avançou 0,25% em Taiwan, para 48.475,74 pontos.

Na China continental, os mercados estão fechados desde ontem e só reabrirão no dia 8, por causa de um feriado.

O apetite por risco segue limitado pela guerra no Oriente Médio, embora o petróleo tenha voltado a cair após dois dias de ganhos. Os EUA estão reforçando sua presença na região, e o presidente Donald Trump voltou a ameaçar o Irã com mais ataques. No fim da madrugada, o Brent recuava 2,8% para cerca de US$ 99,50 o barril.

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Os riscos geopolíticos e pressões inflacionárias têm impulsionado os rendimentos dos Treasuries. Ontem, os juros de mais longo prazo atingiram máximas em 24 anos, antes de recuarem no fim da tarde.

Nas próximas horas, os EUA divulgam o relatório de emprego (payroll), peça-chave para a trajetória dos juros básicos americanos. Segundo o FedWatch, do CME Group, a expectativa majoritária é de manutenção dos juros pelo Federal Reserve (Fed) em outubro. Para dezembro, porém, o mercado ainda aposta em nova alta, após o aumento anunciado em meados do mês passado.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou o pregão em alta de 0,79%, com o índice S&P/ASX 200 a 8.682,10 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com