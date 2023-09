Bolsas da Ásia fecham mistas, com sinais de recuperação frágil na China

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 15, após dados econômicos mistos da China sugerirem que sua recuperação ainda é frágil. Uma bateria de dados chineses mostrou que a indústria e o varejo tiveram desempenho melhor do que o esperado em agosto. Por outro lado, as vendas de moradias caíram no acumulado de janeiro a agosto e os investimentos em ativos fixos avançaram menos do que se previa no mesmo período. Já o banco central chinês (PBoC) reduziu o juro dos contratos de recompra (repos) reversa de 14 dias, de 2,15% para 1,95%, mas manteve o dos repos de 7 dias, em 1,80%, e também o da linha de crédito de médio prazo, em 2,5%. Na quinta, o PBoC havia anunciado um corte na taxa de compulsório bancário, de 25 pontos-base. Analistas da Capital Economics, no entanto, consideraram a medida insuficiente para estimular a demanda por crédito. Na China continental, os mercados acionários ficaram no vermelho nesta sexta-feira: o índice Xangai Composto recuou 0,28%, a 3.117,74 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,31%, a 1.911,12 pontos. Em outras partes da Ásia, porém, o dia foi positivo. O japonês Nikkei subiu 1,1% em Tóquio, a 33.533,09 pontos, e o sul-coreano Kospi teve alta idêntica de 1,1% em Seul, a 2.601,28 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,75% em Hong Kong, a 18.182,89 pontos, e o Taiex assegurou ganho de 0,67% em Taiwan, a 16.920,92 pontos.

continua após publicidade

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com alta de 1,29% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.279,00 pontos.