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ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham mistas com queda em NY e incertezas no Oriente Médio

Escrito por (via Agência Estado)
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Sergio Caldas

São Paulo, 07/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, após um modesto recuo em Wall Street ontem e em meio a incertezas no Oriente Médio, que sustentam os preços do petróleo.

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O índice japonês Nikkei caiu 0,12% em Tóquio, a 65.606,71 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,60% em Seul, a 6.258,77 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,54% em Hong Kong, a 25.668,03 pontos. Em Taiwan, o Taiex perdeu 0,38%, para 44.225,91 pontos.

Na China continental, os mercados avançaram após as exportações do país crescerem 23,9% em julho na comparação anual, um pouco acima do esperado, embora tenham desacelerado em relação ao mês anterior. O Xangai Composto subiu 1,02%, a 3.940,04 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou alta de 1,40%, a 2.574,65 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York caíram, enquanto os preços do petróleo saltaram diante das dúvidas sobre um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, rota marítima por onde passa cerca de um quinto do petróleo transportado no mundo. No fim da madrugada, o Brent subia mais 1%.

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Investidores na Ásia também adotaram cautela antes da divulgação do relatório payroll de emprego dos EUA, indicador-chave para definir o timing do eventual ciclo de alta de juros do Federal Reserve (Fed), na manhã de hoje.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou em baixa marginal de 0,09%, com o índice S&P/ASX 200 recuando para 9.263,60 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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