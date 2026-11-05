Bolsas da Ásia fecham mistas com queda de ações de IA e repercussão de eleição nos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 05/11/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com a forte realização de lucros em ações ligadas à inteligência artificial (IA) pesando em mercados mais expostos ao tema e limitando o apetite por risco, apesar da repercussão positiva em parte do mercado global da ampla vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato nos EUA.

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Em comentário, Ipek Ozkardeskaya, da Swissquote, disse que o resultado eleitoral foi recebido com algum otimismo pelos mercados globais, especialmente na Europa e na China, diante da expectativa de que a mudança no Congresso aumente a pressão para reverter parte das tarifas e fortalecer os laços comerciais com os EUA. Ela acrescentou, porém, que o novo cenário político pode trazer mais incerteza para a tese de investimento em IA, que já vinha enfrentando dúvidas pelo alto nível de gastos e pelas incertezas sobre retorno e financiamento.

Na Coreia do Sul, o Kospi, que vinha oscilando em meio à febre de papéis de IA, tombou 5,28% em Seul, para 5.383,80 pontos. A Samsung Electronics recuou 7,6% e a SK Hynix, 9,5%.

No Japão, o Nikkei cedeu 1,79%, a 61.077,90 pontos. O SoftBank Group caiu 6,8%, enquanto a Tokyo Electron, fabricante de equipamentos para chips, despencou 9,4%. A Advantest, de equipamentos de teste, afundou 14,7%.

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Em Taiwan, o Taiex perdeu 3,2%, a 41.574,72 pontos.

Na direção oposta, mercados asiáticos menos dependentes da cadeia de IA tiveram ganhos. Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,10%, a 3.689,91 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 1,6%, a 2.184,10 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng saltou 3,67%, a 24.796,98 pontos, apoiado por ações de tecnologia.

Na Oceania, a bolsa australiana teve desempenho robusto: o S&P/ASX 200 avançou 2,61%, para 9.065,10 pontos, impulsionado por mineradoras como Evolution Mining (+14,2%), Northern Star Resources (+9,9%) e Rio Tinto (+7%).

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press