Bolsas da Ásia fecham mistas, com perdas na China e recuperação em Tóquio e HK

Da Redação

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, 26, com as da China estendendo perdas em meio a temores sobre os impactos da onda de covid-19 local e outras se recuperando após o desempenho positivo de Wall Street ontem.

continua após publicidade .

Na China continental, o Xangai Composto recuou 1,44%, a 2.886,43 pontos, após sofrer um tombo de 5,13% no pregão anterior, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 2,11%, a 1.752,27 pontos.

Pequim iniciou testes em massa da população local e restringiu o movimento em certas partes da cidade, embora tenha registrado apenas 80 casos de covid-19 desde sexta-feira (22). O temor é que a capital chinesa acabe instituindo um lockdown mais amplo, similar ao que está em vigor em Xangai há mais de duas semanas.

continua após publicidade .

As medidas de restrição tendem a desacelerar ainda mais a economia chinesa, afetando a perspectiva de recuperação da economia global.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,41% em Tóquio hoje, a 26.700,11 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,33% em Hong Kong (HK), a 19.934,71 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,42% em Seul, a 2.668,31 pontos, e o Taiex registrou modesto ganho de 0,14% em Taiwan, a 16.644,79 pontos.

O apetite por risco em parte da região asiática veio após as bolsas de Nova York encerrarem os negócios de ontem em alta, impulsionadas pela compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk e apesar de preocupações com a China.

continua após publicidade .

Em Hong Kong, porém, uma notável exceção hoje foi o banco britânico HSBC, cuja ação caiu mais de 4%. O HSBC, que tem sede em Londres mas foca o mercado asiático, divulgou queda no lucro e receita do primeiro trimestre.

Na Oceania, a bolsa australiana voltou de um feriado reagindo com atraso à forte liquidação de ontem na Ásia. O S&P/ASX 200 teve baixa de 2,08% em Sydney hoje, a 7.318,00 pontos, em seu pior dia em mais de dois meses. Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press.