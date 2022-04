Bolsas da Ásia fecham mistas, com perdas na China após PBoC manter juros

Da Redação

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 20, com as da China registrando perdas superiores a 1% após o banco central local deixar suas taxas de juros mais importantes inalteradas.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto teve queda de 1,35%, a 3.151,05 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,71%, a 1.985,65 pontos.

O mau humor veio após o PBoC - como é conhecido o BC da China - decidir manter suas taxas de juros de referência para empréstimos de curto e longo prazos inalteradas, em 3,70% e 4,60%, respectivamente.

O BC chinês vem mostrando relutância em relaxar sua política monetária de forma mais agressiva, apesar de claros sinais de que a segunda maior economia do mundo irá desacelerar neste segundo trimestre, depois de enfrentar sua pior onda de covid-19 em dois anos.

No fim da semana passada, o PBoC anunciou um corte de compulsórios bancários, mas deixou intocados os juros de sua linha de crédito de médio prazo e de acordos de recompra reversa.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,40% em Hong Kong hoje, a 20.944,67 pontos, e o sul-coreano Kospi ficou praticamente estável em Seul, com perda marginal de 0,01%, a 2.718,69 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,86% em Tóquio, a 27.217,85 pontos, impulsionado por ações do setor automotivo, e o Taiex avançou 0,91% em Taiwan, a 17.148,88 pontos.

O comportamento misto na região asiática veio também após um rali ontem das bolsas de Nova York, liderado por ações de tecnologia.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou ligeiramente no azul nesta quarta, graças ao bom desempenho de ações dos setores de saúde e turismo. O S&P/ASX 200 teve avanço de 0,05% em Sydney, a 7.569,20 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.