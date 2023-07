Bolsas da Ásia fecham mistas, com Nikkei ajudado por iene fraco e dúvidas sobre estímulo chinês

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 24, com a do Japão favorecida pelo recente enfraquecimento do iene e as chinesas pressionadas por dúvidas sobre possíveis novas medidas de estímulos.

continua após publicidade

O índice japonês Nikkei subiu 1,23% em Tóquio hoje, a 32.700,94 pontos, à medida que a recente desvalorização do iene frente ao dólar alimentou esperanças de lucros maiores, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,72% em Seul, a 2.628,53 pontos, e o Taiex ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,02% em Taiwan, a 17.033,61 pontos.

Por outro lado, os mercados da China continental e de Hong Kong tiveram perdas, diante de incertezas sobre a disposição de Pequim de adotar mais estímulos, mesmo após a economia chinesa ter crescido bem menos do que o esperado no segundo trimestre. O Xangai Composto recuou 0,11%, a 3.164,16 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,37%, a 2.004,30. Já o Hang Seng sofreu queda bem mais expressiva em Hong Kong, de 2,13%, a 18.668,15 pontos.

continua após publicidade

Nos próximos dias, o Politburo do Partido Comunista chinês deverá se reunir para definir o tom de suas políticas para o segundo semestre.

Também nesta semana, investidores na Ásia ficarão atentos a decisões de política monetária nos EUA, na zona do euro e no Japão. São esperados novos aumentos dos juros americanos e europeus, mas os japoneses provavelmente seguirão com a postura ultra-acomodatícia.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho hoje, influenciada pelo fraco desempenho de ações de mineradoras. O S&P/ASX 200 recuou 0,10% em Sydney, a 7.306,40 pontos. *Com informações da Dow Jones Newswires.