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Bolsas da Ásia fecham mistas com menor apetite por risco e decisões de juros no radar

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 26/10/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, com o apetite por risco perdendo força, enquanto o petróleo se mantém perto das máximas em vários meses e investidores aguardam decisões de juros nos EUA, na zona do euro e no Japão.

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O índice sul-coreano Kospi caiu 1,46% em Seul, para 5.469,47 pontos, e o Nikkei recuou 0,80% em Tóquio, para 62.189,65 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,51% em Hong Kong, para 23.211,81 pontos.

Na China continental, o pregão foi misto, com alta de 0,19% do Xangai Composto, para 3.697,52 pontos, e queda de 1,13% do Shenzhen Composto, para 2.187,88 pontos. Em Taiwan, o mercado não operou em função de um feriado.

Operadores seguiram cautelosos diante do risco de escalada do conflito no Oriente Médio, em meio às hostilidades entre os EUA e o Irã e a novos ataques à infraestrutura energética da Arábia Saudita. No começo da manhã, porém, o Brent caía 1,8%, para menos de US$ 110 por barril, em um possível movimento de correção técnica após ganhos recentes.

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Também no radar estão anúncios de juros pelo Federal Reserve (Fed), Banco Central Europeu e Banco do Japão nos próximos dias. A expectativa é que os três bancos centrais mantenham suas taxas inalteradas depois de elevá-las no mês passado.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou em alta modesta de 0,17%, com o S&P/ASX 200 a 8.809,90 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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