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Bolsas da Ásia fecham mistas, com Kospi e Nikkei impulsionados por ações de tecnologia

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 06:10:00 Editado em 10.07.2026, 06:19:42
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 10/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira. Os mercados da Coreia do Sul e do Japão avançaram, impulsionados por compras de ações de tecnologia, enquanto investidores seguiram monitorando os desdobramentos do conflito entre Estados Unidos e Irã.

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Liderando os ganhos, o índice sul-coreano Kospi subiu 2,52% em Seul, a 7.475,94 pontos. O gigante de semicondutores Samsung Electronics avançou 2,52%, enquanto a concorrente SK Hynix, que estreia hoje em Nova York após precificar uma oferta de recibos de ações (ADRs, na sigla em inglês), recuou 0,27%.

No Japão, o Nikkei avançou 1,20% em Tóquio, a 68.557,73 pontos. O SoftBank Group, um dos principais investidores da OpenAI, saltou 10,7%, e a fabricante de equipamentos para chips Tokyo Electron ganhou 2,7%.

Ontem, o Nasdaq, índice de forte peso em tecnologia, avançou mais de 1%, em um dia de recuperação em Wall Street, favorecida pela queda dos preços do petróleo.

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Em outras praças da Ásia, o Hang Seng subiu 0,60% em Hong Kong, a 24.175,12 pontos, enquanto o mercado de Taiwan permaneceu fechado devido a um alerta de tufão.

Na China continental, por outro lado, o pregão foi negativo: o Xangai Composto caiu 1,00%, a 3.996,16 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,24%, a 2.675,49 pontos.

No começo da manhã, o petróleo oscilava perto da estabilidade em meio às incertezas sobre a guerra no Oriente Médio. Segundo uma autoridade americana, as negociações técnicas entre Estados Unidos e Irã prosseguem, apesar da recente troca de ataques militares entre os dois países.

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Na Oceania, a bolsa australiana encerrou em alta: o S&P/ASX 200 avançou 0,50% em Sydney, a 8.806,00 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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