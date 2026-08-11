Bolsas da Ásia fecham mistas com impasse sobre reabertura do Estreito de Ormuz

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Sergio Caldas

São Paulo, 11/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, em meio ao impasse nas negociações para a reabertura do Estreito de Ormuz, que segue impulsionando os preços do petróleo.

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Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 0,73%, a 6.345,53 pontos, impulsionado pela gigante de semicondutores Samsung, que saltou 4,13%. A concorrente menor, SK Hynix, avançou 0,35%.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 1,10% em Hong Kong, a 25.652,82 pontos, enquanto o Taiex subiu 0,43% em Taiwan, para 45.120,72 pontos.

Na China continental, o pregão foi negativo: o Xangai Composto recuou 0,82%, para 3.934,09 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve perda de 0,46%, para 2.577,62 pontos.

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No Japão, não houve negócios hoje devido a um feriado nacional.

A falta de um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo, mantém a commodity em alta. No fim da madrugada, o Brent subia mais de 2%, a quase US$ 90 o barril, após ter avançado 5% na véspera.

A disparada do petróleo reavivou temores de que pressões inflacionárias levem grandes bancos centrais, em particular o Federal Reserve (Fed), a elevar os juros básicos.

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Na Oceania, a bolsa australiana encerrou em alta de 0,19%, com o S&P/ASX 200 avançando para 9.250,60 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com