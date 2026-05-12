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Bolsas da Ásia fecham mistas, com fim de recordes em Seul, em meio às tensões EUA-Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 05:41:00 Editado em 12.05.2026, 05:47:53
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/05/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, com a de Seul interrompendo uma longa sequência de recordes, diante das persistentes tensões entre Estados Unidos e Irã, que seguem impulsionando os preços do petróleo.

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O índice sul-coreano Kospi caiu 2,29% em Seul, a 7.643,15 pontos, depois de renovar máximas históricas nos cinco pregões anteriores em meio a um rali de ações de chips, favorecidas pelo otimismo com as perspectivas da inteligência artificial (IA).

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,52% em Tóquio, a 62.742,57 pontos, com a ajuda de ações de eletrônicos, enquanto o Hang Seng recuou 0,22% em Hong Kong, a 26.347,91 pontos, e o Taiex avançou 0,26% em Taiwan, a 41.898,32 pontos.

Na China continental, a sessão foi negativa: o Xangai Composto registrou perda de 0,25%, a 4.214,49 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 0,63%, a 2.903,98 pontos.

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Os últimos desdobramentos do conflito no Oriente Médio sugerem que EUA e Irã estão mais distantes de chegar a uma solução diplomática para a guerra iniciada há cerca de dois meses e meio.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, chamou de "lixo" a contraproposta do Irã ao plano de paz da Casa Branca, um dia depois de classificá-la como "inaceitável". Ele disse ainda que o atual cessar-fogo de Washington com Teerã está em "estado crítico".

Nesse contexto de incertezas, o petróleo avança pela terceira sessão consecutiva nesta madrugada. Por volta das 5h40 (de Brasília), o Brent tinha alta de 2,5%, para quase US$ 107 por barril.

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Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, com baixa de 0,36% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.670,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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