Bolsas da Ásia fecham mistas com cautela sobre gastos em IA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 21/10/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com investidores ainda atentos à sustentabilidade dos investimentos agressivos em inteligência artificial (IA).

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Balanços fortes divulgados ontem por SpaceX e Super Micro Computer deram algum alívio aos mercados. Ainda assim, a cautela persistiu após o The Wall Street Journal informar que a Anthropic teve prejuízo líquido superior a US$ 80 bilhões no primeiro semestre de 2026.

"O apetite por risco nos mercados se estabilizou ontem em Wall Street, embora, nos bastidores, ainda haja preocupações sobre a sustentabilidade do rali de IA", disse o analista Michael Wan, do MUFG, em nota.

O sul-coreano Kospi liderou os ganhos, ao avançar 3,29% em Seul, para 5.735,66 pontos, e o Nikkei subiu 0,85% em Tóquio, para 64.621,24 pontos. Por outro lado, o Hang Seng caiu 0,90% em Hong Kong, para 23.651,87 pontos, pressionado por seu componente de tecnologia (-1,3%).

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Em Hong Kong, as ações da Contemporary Amperex Technology (CATL) despencaram 11,4% após a empresa frustrar expectativas com o lucro trimestral, no maior tombo diário já registrado pela companhia no mercado local. Em Shenzhen, a CATL caiu 12%.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,60%, para 3.713,03 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto perdeu 0,49%, para 2.225,34 pontos. Já o Taiex subiu 1,28% em Taiwan, para 46.887,77 pontos.

No noticiário corporativo ligado à IA, a sul-coreana Elice, que tombou 32% na estreia na terça-feira e gerou apreensão nos mercados, se recuperou nesta quarta-feira e atingiu o limite de alta de 29,9%.

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Na Oceania, a bolsa australiana encerrou o pregão em leve alta: o S&P/ASX 200 avançou 0,16% em Sydney, para 8.831,30 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires