Bolsas da Ásia fecham mistas com ações de IA em alta e guerra no Oriente Médio no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/09/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, em meio ao bom desempenho de ações relacionadas à inteligência artificial (IA) e às preocupações com a guerra no Oriente Médio.

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O índice japonês Nikkei subiu 1,94%, para 66.753,72 pontos. O SoftBank Group, investidor da OpenAI, saltou 6,55% em Tóquio. Ações japonesas ligadas ao setor de chips também avançaram, como Rohm Co. (+1,40%) e Renesas Electronics (+0,55%).

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi recuou 0,48% em Seul, para 6.838,04 pontos, devolvendo os ganhos vistos durante o pregão, enquanto o Hang Seng avançou 0,37% em Hong Kong, para 24.613,27 pontos. Em Taiwan, o Taiex subiu 0,65%, para 47.940,13 pontos.

Na China continental, os mercados encerraram sem direção única, na esteira de dados de atividade (PMIs) melhores do que o esperado e antes de um feriado que manterá as bolsas fechadas até 7 de outubro. O Xangai Composto teve alta de 0,31%, a 3.842,19 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,23%, a 2.404,48 pontos. Hong Kong também não opera amanhã.

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No âmbito geopolítico, os preços do petróleo oscilam à medida que a guerra dos EUA com o Irã se arrasta, ajudando a impulsionar ontem os rendimentos dos Treasuries aos maiores níveis em décadas. No fim da madrugada, o Brent subia 0,50%, para mais de US$ 96,50 o barril, revertendo perdas observadas mais cedo. Antes do conflito, iniciado no fim de fevereiro, o Brent estava em cerca de US$ 72.

Mediadores continuaram a trabalhar com EUA e Irã para alcançar um acordo que encerre os combates e reabra o Estreito de Ormuz. No fim da semana passada, o presidente Donald Trump rejeitou uma proposta de Teerã para reabrir a via marítima estratégica.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou no azul, com alta de 0,92% do S&P/ASX 200 em Sydney, para 8.789,30 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com