Bolsas da Ásia fecham mistas após vitória democrata nas eleições dos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 04/11/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, enquanto investidores digeriam o resultado das eleições legislativas dos EUA, que deu maioria aos democratas nas duas Casas do Congresso.

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O desfecho foi interpretado como uma reprimenda à governança republicana e tende a inaugurar um período de maior resistência no Congresso às iniciativas do presidente dos EUA, Donald Trump. Em geral, os mercados veem com bons olhos um Washington dividido entre republicanos e democratas, por avaliarem que isso reduz o risco de mudanças bruscas de políticas com potencial para redesenhar a economia.

"A magnitude dos ganhos dos democratas nas eleições não altera muito o cenário de política no curto prazo, já que o partido ainda não tem uma maioria no Senado à prova de obstrução (filibuster) e o presidente Trump tem poder de veto para barrar legislação", afirmou Stephen Brown, da Capital Economics, em análise.

Além do noticiário político nos EUA, o setor de tecnologia segue no centro das atenções. Em particular, ações ligadas à inteligência artificial e a semicondutores têm passado por rodadas de realização, diante da percepção de que parte dos preços embutiu otimismo excessivo com IA.

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No Japão, o Nikkei caiu 1,42% em Tóquio, para 62.188,63 pontos, na volta de um feriado. As ações do SoftBank Group, investidor da OpenAI, recuaram 3,2%. A fabricante de chips de memória Kioxia Holdings tombou 5,4%, após projeções para o período de outubro a dezembro frustrarem as expectativas do mercado.

Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,62% em Seul, para 5.683,80 pontos. A SK Hynix cedeu 0,1%, enquanto a Samsung Electronics recuou 0,7%.

Em outras partes da Ásia, o Taiex caiu 0,83% em Taiwan, para 42.948,91 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,67% em Hong Kong, para 23.919,50 pontos.

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Na China continental, o pregão foi positivo: o Xangai Composto ganhou 2,16%, a 3.686,17 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 3,7%, a 2.149,84 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, e o S&P/ASX 200 caiu 0,59% em Sydney, para 8.834,50 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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*Com informações da Associated Press