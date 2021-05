Bolsas da Ásia fecham mistas, após salto nas exportações japonesas e BC chinês

Continua após publicidade

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 20, após o Japão divulgar robustos dados de exportação, sinalizando recuperação da pandemia de covid-19, e de a China deixar seus juros básicos inalterados pelo 13º mês consecutivo.

Em Tóquio, o índice acionário japonês Nikkei subiu 0,19%, a 28.098,25 pontos, graças ao bom desempenho do setor de eletrônicos. Em abril, as exportações do Japão deram salto anual de 38%, impulsionadas pela demanda dos EUA e da China, segundo dados do Ministério de Finanças do país.

Já os mercados de Hong Kong e da Coreia do Sul, que voltaram de feriados, ficaram no vermelho. O Hang Seng caiu 0,50% em Hong Kong, a 28.450,29 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,34% em Seul, a 3.162,28 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve leve baixa de 0,11%, a 3.506,94 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou ligeiro ganho de 0,12%, a 2.330,36 pontos.

Como se previa, o banco central chinês (PBoC) manteve suas taxas de juros de referência para empréstimos de curto e longo prazos, conhecidas como LPRs, pelo 13º mês seguido. A LPR de um ano permaneceu em 3,85% e a de cinco anos ficou em 4,65%.

O comportamento misto das bolsas asiáticas veio também após as bolsas de Nova York caírem pelo terceiro dia consecutivo na quarta-feira, 19, quando o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) sinalizou que pode começar a debater a redução de compras de ativos nas próximas reuniões de política monetária.

Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou parcialmente das perdas da quarta-feira, com valorização em quase todos os setores. O S&P/ASX 200 avançou 1,27% em Sydney, a 7.019,60 pontos, após cair 1,90% no pregão anterior.

* Com informações da Dow Jones Newswires