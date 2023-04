Bolsas da Ásia fecham mistas, após relatório mostrar firmeza de empregos nos EUA

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 10, enquanto investidores digeriam o último relatório de empregos dos Estados Unidos, que sinalizou firmeza no mercado de trabalho americano.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,42% em Tóquio, a 27.633,66 pontos, com ganhos liderados por ações ligadas a transporte marítimo e jogos eletrônicos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,87% em Seul, a 2.512,08 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,25% em Taiwan, a 15.876,17 pontos.

Na China continental, por outro lado, o dia foi de perdas: o Xangai Composto caiu 0,37%, a 3.315,36 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,02%, a 2.136,43 pontos.

Na sexta-feira, 7, os EUA divulgaram a criação de 236 mil postos de trabalho em março, resultado que veio quase em linha com as expectativas, em relatório conhecido como "payroll". Já a taxa de desemprego do país recuou para 3,5% no último mês.

Na esteira do payroll, que mostrou resiliência no mercado de trabalho americano, apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) elevará juros em mais 25 pontos-base, na reunião de maio, passaram a ser majoritárias, segundo instrumento de monitoramento do CME Group.

As bolsas de Hong Kong e da Austrália, a principal da Oceania, não operaram nesta segunda devido ao feriado de Páscoa.