Bolsas da Ásia fecham mistas após recuperação em NY e PIB chinês abaixo do esperado

Por Sergio Caldas

São Paulo, 15/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, após a recuperação de Wall Street ontem e na esteira de dados de crescimento da China mais fracos do que o esperado.

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O índice sul-coreano Kospi liderou os ganhos, com alta de 6,24% em Seul, a 7.284,41 pontos, impulsionado pelas gigantes de semicondutores Samsung Electronics (+6,27%) e SK Hynix (+8,83%).

Em outras praças da Ásia, o japonês Nikkei subiu 1,49% em Tóquio, a 68.751,51 pontos; o Hang Seng avançou 1,40% em Hong Kong, a 24.681,10 pontos; e o Taiex registrou alta de 2,00% em Taiwan, a 45.631,59 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram em alta após dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA abaixo do esperado aliviarem preocupações sobre eventuais aumentos nos juros básicos do Federal Reserve (Fed).

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Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram no vermelho hoje: o Xangai Composto caiu 0,29%, a 3.955,58 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,68%, a 2.608,27 pontos.

No segundo trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) chinês teve expansão anual de 4,3%, abaixo do previsto, sinalizando forte desaceleração ante o acréscimo de 5,0% do trimestre anterior. Em março, porém, a produção industrial e as vendas no varejo surpreenderam positivamente.

O cenário geopolítico segue inspirando cautela. O petróleo avança pelo terceiro dia seguido, após mais uma rodada de ataques entre EUA e Irã. No fim da madrugada, o Brent subia 0,80%, para cerca de US$ 85,50 o barril.

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Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão em alta, com ganho de 0,37% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.841,10 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com