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ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham mistas após recuperação em NY e com alta do petróleo

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 05:42:00 Editado em 22.07.2026, 05:53:42
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 22/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, após a recuperação de Wall Street ontem e em meio a preocupações com a alta do petróleo e seus possíveis efeitos inflacionários.

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O índice sul-coreano Kospi avançou 0,74% em Seul, a 6.797,70 pontos, enquanto o japonês Nikkei recuou 0,18% em Tóquio, a 66.115,60 pontos.

Em outras praças da Ásia, o Hang Seng caiu 0,95% em Hong Kong, a 24.892,66 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,34% em Taiwan, a 44.825,78 pontos.

Na China continental, o comportamento dos principais mercados também foi misto: o Xangai Composto teve alta marginal de 0,07%, a 3.867,03 pontos, mas o Shenzhen Composto recuou 1,10%, a 2.460,28 pontos.

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Ontem, as bolsas de Nova York subiram de forma generalizada, à medida que ações ligadas a semicondutores e inteligência artificial (IA) se recuperaram parcialmente de perdas recentes.

O avanço do petróleo na esteira da mais recente sequência de ataques entre Estados Unidos e Irã, porém, limitou o apetite por risco na Ásia. No fim da madrugada, o Brent avançava mais de 3%, para US$ 94 o barril, na quarta sessão consecutiva de alta. O temor é que um novo choque nos preços de energia impulsione a inflação e influencie a trajetória dos juros em grandes economias.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou o pregão no azul, com alta de 0,34% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.823,00 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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