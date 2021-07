Bolsas da Ásia fecham mistas, após recuperação em NY, ainda com cautela por covid

Da Redação

As bolsas da Ásia fecharam mistas nesta quarta-feira, 21, após um pregão de recuperação de perdas em Nova York. Hoje, os índices futuros das bolsas nova-iorquinas e os principais índices acionários da Europa operam com ganhos, mas alguns mercados asiáticos ainda sofrem impacto do temor de que a variante delta do coronavírus possa prejudicar a retomada da economia no mundo.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,7%, a 3.562,66 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,5%, a 2.492,54 pontos. As bolsas chinesas foram impulsionadas, principalmente por ações de montadores e empresas relacionadas a energias renováveis.

Em outras partes da Ásia, o Nikkei subiu 0,6% no Japão, a 27.548,00 pontos. Com o começo das Olimpíadas de Tóquio, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, disse que é impossível eliminar o risco da covid-19 durante as competições.

Também no Japão, as exportações cresceram 48,6% em junho na comparação anual, acima do esperado por economistas consultados pelo Wall Street Journal.

Na avaliação do analista-chefe de mercado da CMC Markets, Michael Hewson, as bolsas asiáticas, em geral, registraram uma recuperação "decente" hoje. Para profissionais do Danske Bank, o sentimento nos mercados ainda se mantém "misto".

No começo da semana, houve aversão ao risco generalizada devido ao temor de que a disseminação da cepa delta, que é mais contagiosa que as anteriores, leve à imposição de mais restrições às atividades econômicas, com consequente desaceleração da retomada no mundo.

Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,1%, a 27.224,58 pontos, e o Kospi teve baixa de 0,5% em Seul, a 3.215,91 pontos, pressionado para baixo por ações do setor de tecnologia.

Na Oceania, a bolsa da Austrália subiu mesmo em meio ao lockdown no país para conter a piora da pandemia de covid-19. O S&P/ASX 200 registrou alta hoje de 0,8% em Sydney, a 7.308,70 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).