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Bolsas da Ásia fecham mistas após rali em NY e em meio à recuperação do petróleo

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 06:22:00 Editado em 21.05.2026, 06:29:36
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/05/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, à medida que um amplo rali em Wall Street foi parcialmente ofuscado por uma recuperação dos preços do petróleo.

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Liderando os ganhos na região, o índice sul-coreano Kospi saltou 8,42% em Seul, a 7.815,59 pontos. A gigante de chips Samsung Electronics avançou 8,5% após fechar um acordo provisório com líderes sindicais para evitar uma greve. A concorrente SK Hynix, parceira da Nvidia, disparou 11,2%.

O avanço foi impulsionado em parte por um balanço trimestral acima do esperado da Nvidia: o lucro teve alta de mais de 200% no trimestre de fevereiro a abril ante um ano antes, enquanto a receita avançou 85%. A Nvidia tem sido uma das maiores beneficiárias do boom da inteligência artificial, graças à forte demanda por seus chips avançados voltados a IA.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 3,14% em Tóquio, a 61.684,14 pontos, e o Taiex avançou 3,37% em Taiwan, a 41.368,21 pontos, com ambos os índices também favorecidos por ações de tecnologia.

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Ontem, as bolsas de Nova York avançaram de forma generalizada, com destaque para o Nasdaq, que concentra papéis do setor de tecnologia.

Na China e em Hong Kong, por outro lado, os mercados recuaram em meio às persistentes incertezas nas negociações entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio. O presidente Donald Trump afirmou ontem que os EUA estão nas etapas finais das negociações com o Irã, mas também disse que o país poderá sofrer "outro grande golpe" caso um acordo não seja firmado.

Nesse cenário geopolítico indefinido, o petróleo avançou durante a madrugada e depois se estabilizou no começo da manhã.

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O Xangai Composto caiu 2,04%, a 4.077,28 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 2,40%, a 2.800,37 pontos. O Hang Seng teve queda de 1,03% em Hong Kong, a 25.386,52 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, com alta de 1,47% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.621,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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