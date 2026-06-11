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Bolsas da Ásia fecham mistas após queda de ações de IA em NY e troca de ataques EUA-Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 05:49:00 Editado em 11.06.2026, 05:59:39
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, após uma nova liquidação de ações ligadas à inteligência artificial, que derrubou os mercados em Nova York, e a mais recente troca de ataques entre Estados Unidos e Irã.

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O índice japonês Nikkei encerrou os negócios em Tóquio com alta marginal de 0,06%, a 64.217,27 pontos, revertendo perdas de mais cedo no pregão. Em Seul, o sul-coreano Kospi teve modesta alta de 0,43%, a 7.763,95 pontos. Já o Hang Seng caiu 0,65% em Hong Kong, a 24.249,29 pontos, e o Taiex cedeu 0,18% em Taiwan, a 43.149,46 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto registrou leve queda de 0,16%, a 3.987,01 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,66%, a 2.670,73 pontos.

Ontem, Wall Street sofreu fortes perdas generalizadas, lideradas pelo Nasdaq - índice composto principalmente por ações de tecnologia -, em meio a preocupações persistentes sobre a valorização excessiva de papéis relacionados ao boom da IA.

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No âmbito geopolítico, EUA e Irã trocaram novos ataques nas últimas horas, mas Washington afirmou ter "concluído" a mais recente rodada de bombardeios. No fim da madrugada, o petróleo Brent - referência internacional - caía mais de 1%.

Na Oceania, a bolsa da Austrália ficou no vermelho hoje, com baixa de 0,23% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.633,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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